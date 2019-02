Il nuovo album di Fedez, Paranoia Airlines, è stato certificato disco di platino dopo una sola settimana.

Grande successo per Paranoia Airlines, il nuovo album di Fedez. Al di là delle critiche, anche pesanti, ricevute da colleghi come Ghali, in una sola settimana il disco è riuscito a conquistare la certificazione di platino.

Un successo straordinario che è stato festeggiato dallo stesso artista milanese con un post su Instagram dedicato alle persone più importanti della sua vita: Chiara Ferragni e Leone.

Fedez, Paranoia Airlines disco di platino

Dopo sette giorni di viaggio, il rapper è tornato in Italia e ha trovato una bella sorpresa: il disco di platino di Paranoia Airlines. Un risultato straordinario che, a detta di Fedez, è merito soprattutto dei suoi “due angeli custodi“, ovvero Chiara e Leone.

La sua famiglia lo ha infatti aiutato a superare quello che è stato un momento molto difficile. Queste le parole dell’artista: “Potrei dire di non aver avuto una vita facile e che gli strascichi si fanno sentire anche oggi, sono una testa calda (a volte anche testa di cazzo), impulsivo ed insicuro. Ho dovuto lottare tanto per raggiungere degli obbiettivi che pensavo portassero alla felicità. Così non era“.

La felicità vera, infatti, per Fedez non sta in questo disco di platino, o in ogni altro successo, ma nell’avere qualcuno con cui condividere tutto questo. “Sembra una cazzata lo so, eppure non è così“, ha sentenziato l’artista, ringraziando di vero cuore i suoi due amori.

Questo il suo post romantico e sincero:

Fedez: Paranoia Airlines al centro di polemiche

L’album di Fedez è primo in classifica in Italia già da diversi giorni, praticamente subito dopo la pubblicazione. Un risultato che ha fatto scatenare gli hater, secondo cui l’artista si sarebbe addirittura comprato degli stream su Spotify.

A queste insinuazioni, Fedez ha risposto così: “Non mi stupirei se la cosa fosse partita da qualche discografico/manager della ‘concorrenza’. Che tristezza!“. Caso chiuso?