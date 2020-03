ASUNCION – I guai non finiscono mai per Ronaldinho e il fratello-agente Roberto de Assis, in Paraguay. Cadute inizialmente le accuse per la vicenda dei passaporti falsi, i due sono stati bloccati prima del rientro in Brasile e sono nuovamente in stato di fermo presso un hotel di Asuncion come misura preventiva da parte delle autorità locali questa volta per riciclaggio di denaro. Lo scrive il quotidiano ABC Color.

Secondo arresto in pochi giorni

Il nuovo arresto rappresenta un improvviso colpo di scena nella vicenda che sta coinvolgendo l’ex calciatore del Milan, Pallone d’Oro 2005, giunto giorni fa in Paraguay con il fratello Assis, per presentare il suo libro “Genius of Life” e partecipare ad iniziative benefiche. A confermare il tutto il direttore del reparto investigativo della polizia paraguaiana Gilberto Fleitas. Le forze dell’ordine hanno eseguito il provvedimento emesso dal giudice Mirko Valinotti che ha negato ai due la possibilità di liberarsi dal processo in cambio della loro collaborazione. Gli atti sono stati trasmessi, riferisce Uol Esporte, al procuratore generale, Sandra Quinonez, che avrà dieci giorni per ratificare o negare la richiesta dei pubblici ministeri Federico Delfino e Alicia Sapriza di liberare l’ex Milan Ronaldinho e il fratello, dopo la loro collaborazione con la giustizia.

Dai passaporti falsi all’accusa di riciclaggio

Mercoledì i due erano stati fermati all’improvviso dalla polizia che aveva perquisito la loro residenza nel Yacht Resort alla periferia di Asuncion e aveva contestato a Ronaldinho il possesso di un documento di identità falso. Il giorno successivo l’ex atleta era stato arrestato e posto in detenzione domiciliare, ma poi rimesso in libertà. Al momento di lasciare il paese, però, Dinho e il fratello sono stati nuovamente fermati inizialmente per la decisione della Procura di negargli la possibilità di uscire da Paese grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine, poi, a quanto si apprende dai media locali, per un presunto reato di riciclaggio di denaro. Intano i due sono stati visitati dal loro avvocato difensore, Alcides Cáceres Ibarra, che però dopo il colloquio si è ritirato dalla sede del Gruppo specializzato senza rilasciare dichiarazioni ai media.









