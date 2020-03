ASUNCION – Sospiro di sollievo per Ronaldinho e per suo fratello Roberto Assis. Sembra che per i due brasiliani infatti sia scongiurata l’ipotesi di arresto dopo che giovedì erano stati fermati all’aeroporto di Asuncion, in Paraguay, perché in possesso di passaporti falsi.

“Ingannati in buona fede”

Il pubblico ministero Federico Delfino’ ha spiegato che entrambi “sono stati ingannati in buona fede”. Secondo le autorità locali, Ronaldinho e il fratello (volati ad Asuncion per promuovere la propria biografia) hanno ammesso l’errore e sono stati dispensati da un eventuale processo in base al “criterio di opportunità”, una misura prevista dal Codice penale del Paraguay, che viene usata quando i sospetti ammettono di aver commesso un reato e di non avere precedenti penali sul suolo paraguaiano. Oltretutto, secondo il pm, l’ex campione di Barcellona e Milan avrebbe offerto un contributo rilevante alle indagini. Le autorità hanno comunque deciso di procedere contro tre persone. Una è l’uomo d’affari Wilmondes Sousa Lira, che per la difesa dell’ex milanista è responsabile di un traffico di passaporti del Paraguay falsi. Per lui il pm ha già disposto l’arresto. Rimangono agli arresti anche le due donne, Maria Isabel Galloso ed Esperanza Caballero, che avrebbero fornito i loro dati per clonare i documenti poi usati da Dinho e Roberto. Il peggio sembra passato.







Fonte