L’Atalanta non aveva scelta, doveva battere la Dinamo Zagabria e lo ha fatto nettamente 2-0 grazie alle reti di Muriel su rigore e ad una perla del Papu Gomez che ha illuminato il gioco col colpi di classe e tunnel. L’Atalanta conquista così la prima vittoria della sua storia in Champions League, peccato che il City abbia pareggiato 1-1 con lo Shakhtar. Comunque i bergamaschi dovranno vincere in Ucraina per sperare anche nel passaggio del turno. Gasperini schiera dal 1′ Muriel in attacco, supportato da Gomez e Pasalic. In mezzo al campo Freuler e de Roon con Hateboer e Gosens esterni. Bjelica risponde col 3-5-2 con Orsic e Petkovic in attacco. Sugli esterni giocano Stojanovic e Leovac con Olmo, Ademi e Ivanusec a centrocampo.

Fonte