MENTRE l’Australia è il primo paese in cui il cancro al collo dell’utero è sempre meno frequente tanto che entro il 2035 si prevedono solo quattro casi ogni 100.000 persone, anche negli Stati Uniti qualcosa cambia. Pochi giorni fa, infatti, le autorità americane hanno esteso l’uso del vaccino contro il papilloma virus agli adulti. Più precisamente, la Food and Drug Administration (Fda) ha approvato il Gardasil 9, precedentemente solo per adolescenti e giovani adulti fino a 26 anni, per donne e uomini fino a 45 anni.

“L’approvazione di oggi rappresenta un’importante opportunità per aiutare a prevenire le malattie e i tumori correlati all’Hpv in una fascia di età più ampia”, ha dichiarato il Peter Marks, direttore del Centro per la valutazione e la ricerca biologica della Fda. Il vaccino, infatti, protegge dal papilloma virus umano che può provocare il cancro alla cervice, altri tipi di cancro e condilomi genitali. Il virus è molto comune e si diffonde attraverso i rapporti sessuali. Ci sono più di 100 tipi di Hpv e, nel corso della loro vita, molte donne contraggono il virus senza alcun effetto negativo. Quasi sempre, infatti, non ci sono sintomi e l’infezione si risolve da sola, ma alcuni tipi di Hpv sono ad alto rischio perché legati allo sviluppo di alcuni tumori. Quasi tutti i tumori del collo dell’utero (99,7%) sono causati dall’infezione da un Hpv ad alto rischio: dei 12 ceppi classificati ad alto rischio, due (Hpv 16 e 18) si sono rivelati i principali responsabili dell’evoluzione tumorale dell’infezione. Il vaccino protegge da nove ceppi, compresi quelli con più probabilità di provocare tumori e verruche genitali.

• GLI STUDI SUGLI ADULTI

La decisione di estendere il vaccino agli adulti è stata dettata da uno studio condotto su donne di età compresa tra 27 e 45 anni, che dimostrava come una versione precedente del vaccino fosse altamente efficace nel prevenire infezioni persistenti da Hpv, verruche genitali e tumori alla cervice correlati ai tipi di virus coperti dal vaccino. Inoltre, risultati positivi si sono registrati anche in uno studio su uomini di 27-45 anni.

• IL VACCINO PROTEGGE DA NOVE TIPI DEL VIRUS

Gli effetti indesiderati più comuni del vaccino sono: dolore al sito di iniezione, gonfiore, arrossamento e mal di testa. Se una persona è già stata esposta a un particolare ceppo di Hpv, il vaccino non funzionerà contro questo ceppo. Per questo motivo, la vaccinazione è stata fortemente raccomandata ai giovani prima che diventino sessualmente attivi. Ma anche chi è già stato esposto a qualche ceppo – non, dunque, a tutti e nove presenti nel vaccino – può ancora ottenere protezione contro gli altri. “È grandioso”, ha detto in un’intervista Lois M. Ramondetta, professoressa di ginecologia oncologica presso il Md Anderson Cancer Center di Houston. “È un vaccino di prevenzione. Il momento migliore per farlo è prima di compiere 13 anni ma, in ogni caso, il vaccino protegge da nove tipi di Hpv, quindi se si è contratto uno dei ceppi, si può comunque essere protetti da tutti gli altri”.

La dottoressa Ramondetta ha notato che i tumori che colpiscono parte della gola – chiamati tumori orofaringei – causati dall’Hpv stanno aumentando, in particolare negli uomini. Si ritiene che il vaccino aiuti a prevenirli. Inoltre, lei e il dottor William Schaffner, un esperto di malattie infettive alla Vanderbilt University, hanno osservato che le persone con più di 26 anni hanno iniziato a chiedere ai medici informazioni sul vaccino. Alcuni di loro, infatti, stavano divorziando o interrompendo relazioni monogame e, quindi, si rendevano conto di poter essere esposti al virus. “In un certo modo, vogliono sentirsi protetti”, ha detto la Ramondetta “e ora ne hanno l’opportunità”. Le dosi necessarie sono: due per coloro che sono stati vaccinati prima di 15 anni, mentre tre per le persone adulte.