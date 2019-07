Giallo dell’estate a Paperopoli: Zio Paperone, il multimiliardario più famoso del mondo, e la sua inseparabile Numero Uno sono improvvisamente scomparsi dal Deposito. Parenti, amici e perfino nemici si mobilitano per ritrovarlo. Con il numero 3319 di Topolino in edicola da domani 3 luglio prende ufficialmente il via il concorso estivo ‘Missione Zione’, un’iniziativa che per quattro settimane si indirizzerà ai lettori del magazine a fumetti. ‘L’enigma della lettera dal passato’ ha inizio al Deposito, quando Paperon de’ Paperoni riceve una missiva segreta che lo fa sobbalzare, e si chiude in biblioteca per leggerla. Da quel momento di lui si perdono totalmente le tracce.

