Papa: Tanti suicidi tra i giovani, manca passione

(Afp)

“Quando leggo le notizie sui suicidi dei giovani, e sono tanti, ma cosa è successo lì? Almeno posso dire che in quella vita mancava ‘passione’, qualcuno non ha saputo seminare le passioni per vivere”. E’ la riflessione fatta da Papa Francesco, che ha ricevuto in udienza una delegazione dei motociclisti che prenderanno parte al prossimo Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini. “E poi le difficoltà – continua – non sono state prese con questa passione. Contagiate con la passione: questo mondo ha bisogno delle passioni, della passione. Vivere con passione, e non come chi porta la vita come un peso. La passione è andare avanti”.

Oltre alla passione, Bergoglio si è soffermato poi sull’essere ‘campioni di vita’. “Sì, uno può diventare campione in un successo sportivo, campione della squadra, quello che sia… Ma ‘campione di vita’ è chi vive con passione, chi vive con pienezza è capace di vivere così. ‘Passione’ e ‘campione di vita”: due parole belle”, ha concluso.