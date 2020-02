“Satana esiste”, si muove tra le cose mondane. Lo ribadisce il Papa nella prima puntata del programma ‘Io credo’ in onda su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) lunedì alle 21.05. Terzo appuntamento su Tv2000 di Papa Francesco che conclude la trilogia sulla preghiera con il Credo. Il programma è condotto da don Marco Pozza, per la regia di Andrea Salvadore. “Alcuni dicono: ‘No, satana non esiste: noi abbiamo dentro un po’, per le nostre malattie materiali, spirituali, psichiche abbiamo questa tendenza anche al male’. È vero che noi siamo feriti, siamo persone ferite; ma satana esiste: è il seduttore”, afferma Bergoglio.

