Crisi sociale e ambientale sono due facce della stessa medaglia, strettamente connesse. Il Papa si rivolge alle autorità del Madagascar con un pressante appello per la difesa dell’ambiente: ”Abbiamo imparato che non possiamo parlare di sviluppo integrale senza prestare attenzione alla nostra casa comune e prendercene cura. Non si tratta solo di trovare gli strumenti per preservare le risorse naturali, ma di cercare ‘soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale’”.

Fonte