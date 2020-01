“La vecchiaia non è una malattia, è un privilegio”. Così Papa Francesco, ricevendo in udienza, il partecipanti al primo congresso internazionale sulla terza età, organizzato in Vaticano dal dicastero per i Laici e la Famiglia. “La solitudine – avverte Bergoglio – può essere una malattia, ma con la carità, la vicinanza e il conforto spirituale possiamo guarirla”. Il Pontefice guarda con preoccupazione al comportamento della società verso gli anziani: “L’indifferenza e il rifiuto che le nostre società manifestano nei confronti degli anziani, chiamano non solo la Chiesa, ma tutti, ad una seria riflessione per imparare a cogliere e ad apprezzare il valore della vecchiaia”.

Fonte