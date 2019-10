Pastori “leali”, capaci di “avere compassione”, accantonando atteggiamenti “di condanna” e “indifferenza”. In una parola, uomini che non delegano ad altri, ‘lavandosene le mani’. Papa Francesco, celebrando la messa nella Basilica vaticana per la creazione di tredici nuovi cardinali, traccia l’identikit del Pastore doc. “I discepoli di Gesù dimostrano spesso di essere senza compassione di fronte al problema delle folle da sfamare. Loro in sostanza dicono: ‘Che si arrangino…’. È un atteggiamento comune a noi umani, anche quando siamo persone religiose o addirittura addette al culto. E’ il lavarsi le mani”, denuncia Bergoglio.

