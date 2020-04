Il Papa ha donato 60 mila euro per l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in prima linea nell’aiuto ai malati di Covid-19. La donazione del Pontefice è avvenuta attraverso il vescovo di Bergamo “come segno della sua premura e della sua carità”. “Si tratta di un nuovo segno della vicinanza del Papa – dice la diocesi -che si aggiunge alla telefonata al vescovo, mons. Francesco Beschi, di qualche giorno fa in cui manifestava i suoi sentimenti di condivisione del dolore per i numerosi sacerdoti e fedeli defunti a causa del Coronavirus e di prossimità ai malati, a coloro che li curano, alle famiglie, alle parrocchie e a tutta la comunità bergamasca”.

