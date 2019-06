Ascoltiamo il grido della città di Roma, scendiamo “in mezzo ai fratelli che abitano nella nostra città”. Il Papa celebra la messa di Pentecoste sul sagrato della Basilica vaticana e nel corso dell’omelia invita i cattolici ad aprire occhi, orecchie ma soprattutto i cuori ad una concreta accoglienza. In piazza San Pietro ci sono anche tanti vescovi del Lazio che ieri, in una lettera ai fedeli che sarà letta in tutte le parrocchie nelle messe di domani, hanno dato voce alla loro preoccupazione per il livello raggiunto a Roma e nel Lazio dalle tensioni sociali e dalle politiche di non accoglienza.

