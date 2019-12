Quante morti di “ingiustizia” in mare. Il Papa riceve in Vaticano un gruppo di profughi arrivati da Lesbo con i corridoi umanitari e sottolinea “l’impegno ineluttabile della Chiesa” nel “salvare le vite dei migranti”. Bergoglio, mostrando un giubbotto di salvataggio, osserva: “Questo è il secondo salvagente che ricevo in dono. Il primo mi è stato regalato qualche anno fa da un gruppo di soccorritori. Apparteneva a una fanciulla che è annegata nel Mediterraneo. L’ho donato poi ai due sottosegretari della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Ho detto loro: ‘Ecco la vostra missione!'”.

Fonte