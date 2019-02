“Siamo dinanzi a un problema universale e trasversale che purtroppo si riscontra quasi ovunque. Dobbiamo essere chiari: l’universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre società, non diminuisce la sua mostruosità all’interno della Chiesa”. E’ quanto afferma, a fine summit in Vaticano per arginare la piaga della pedofilia, Papa Francesco, per il quale “la disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa – denuncia Bergoglio – perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica. Il consacrato, scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza, si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana, o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di satana. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche l’innocenza dei bambini”.

