Paolo Pirino: chi è 'Paoletto', il ragazzo arrestato per l'omicidio di Luca Sacchi

Lo sguardo da duro che fissa la telecamera del cellulare, una pistola e una foglia di marijuana tatuate sul petto: è la foto di Paolo Pirino, per gli amici di San Basilio “Paoletto”, arrestato per l’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne freddato con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nel quartiere Colli Albani.

Un’immagine molto lontana da quella che hanno visto all’alba gli agenti della squadra mobile quando lo hanno trovato nascosto in un terrazzo di una palazzina a Tormarancia.

Invece sul suo profilo Facebook, le frasi e le foto pubblicate ostentano una dopo l’altra sicurezza. Con un richiamo continuo al mondo della criminalità. A partire dall’immagine di copertina, uno scatto in cui tre ragazzi sono armati e bendati e puntano la canna delle pistola verso l’obiettivo. E poi ancora, Al Pacino in “Scarface” e la citazione:” Degli altri ? Non me ne frega un ca… nessuno mi ha regalato niente!”.







