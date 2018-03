Dopo il racconto di Alex Migliorini e Alessandro D’Amico, anche Paolo Crivellin e Angela Caloisi hanno svelato come hanno passato la prima notte insieme.

Intervistato da Sandro Mayer per DiPiù TV, Paolo Crivellin ha raccontato com’è stata la prima notte a letto con Angela:

“Eravamo in un albergo di Roma, era un misto di eccitazione, desiderio e paura di deluderci a vicenda. Con la prima volta si è sempre un po’ in ansia, non è così scontato che ci sia affinità fisica. Invece è andato tutto per il meglio. La prima notte l’abbiamo aspettata tanto, la desideravamo tanto.