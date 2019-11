Paolo Brosio, all’indomani della sua partecipazione a una puntata di ‘Live non è la D’Urso’ dedicata a episodi di cronaca che hanno coinvolto religiosi appartenenti alla Chiesa Cattolica, tiene a puntualizzare il senso dei suoi interventi nel programma, in particolare di un “chi se ne frega” con cui ha commentato un episodio raccontato dall’attrice Serena Grandi, sostenendo di essere stato equivocato. “Ieri sera ho partecipato alla trasmissione ‘Live non e’ la D’Urso’ condotta da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5 dove è stato affrontato – spiega Brosio – l’argomento delle suore incinte in Sicilia, di alcuni presunti episodi di violenze e di pedofilia che sarebbero stati posti in essere da sacerdoti delle diocesi italiane, e ancora di altri episodi di preti che sono stati scomunicati perché si sono sposati con altri uomini e che continuano a celebrare la santa messa in altre confessioni cristiane o presunte tali”.

