Soleil Sorge ha vinto la prova leader della scorsa settimana contro il figlio di Brigitte Nielsen perché favorita dalla produzione che ha sparato il fuoco più distante dal suo volto?

La polemica era già nata sul web nei giorni scorsi ed anche Striscia la Notizia l’aveva riportata in uno dei suoi servizi.

@Striscia notate qualcosa di strano nella prova del fuoco?

A 1 minuto e 8 secondi la fiamma è molto più vicina a Aaron che a Soleil che è a 1 minuto e 14 secondi.. dovrebbe esser il contrario..#striscialanotizia #isola pic.twitter.com/Ru1FU1elKr — La Pecora Nera ✖ The Black Sheep (@Lucignolo1973) 13 febbraio 2019

Ieri sera, durante le nomination, Paolo Brosio – che non sa niente di quanto successo fuori – ha messo in dubbio proprio quella prova parlando di negligenza dell’operatore che azionava la macchina del fuoco.

“A Soleil è stato dato un titolo, quello di leader e questa cosa la devo dire in spirito di verità perché sono un giornalista e non potrei fare altrimenti, ancorché sia stata bravissima nella prova fisica, nella prova del fuoco il povero Aaron è stato veramente vessato, perché – mi auguro per negligenza di chi azionava la macchina – il fuoco a lei arrivava molto tempo dopo mentre Aaron aveva già i paesi bassi e la barbetta bruciata appena partito il fuoco, quindi c’è anche un difetto formale all’origine del suo insediamento a leader. Lo dico perché sono testimone perché ho visto”.

Alessia Marcuzzi, spaesata, ha preso le distanze da Soleil ed ha poi specificato che il fuoco nell’immagine dell’ex corteggiatrice sembra più distante a causa dell’angolazione della telecamera.

“Hai fatto bene a dirlo, ma Soleil neanche la conoscevo prima che entrasse all’Isola e non è amica mia, quindi da parte mia non c’è alcun tipo di favoritismo. Poi vi può piacere o meno. Ho letto su alcuni blog che c’era questa polemica, il fuoco sembra a diversa distanza perché cambiava l’angolazione della telecamera”.

Personalmente non so quale sia la verità, ma considerando la totale assenza di dinamiche fra i naufraghi, mi chiedo come faccia il pubblico a volere fuori Soleil che è l’unica ad animare un po’ la situazione.

Se non ci fosse stata lei di cosa avremmo parlato queste ultime due settimane?