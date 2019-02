«Devo giustificare le mie opinioni? Avrei diritto a esprimerle anche se fossi il direttore artistico del Giacosa, cosa che non sono più. Io sono stato consulente di un’associazione privata che gestisce il teatro. Non sono una persona allineata? No, non lo sono e non sono neppure un vigliacco. Dico delle cose scomode? Può darsi, ma nessuno può impedirmi di postare quello che mi pare».