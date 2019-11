Visualizza questo post su Instagram

Signor Cartasegna, insomma. Lei è alto, bello, famoso, ricco, pieno di donne e io tutto il contrario. E allora perché a me hanno dato l’intelligenza e a lei no? Non dico il cervello . Quello ce l’ha, dato che è laureato alla Bocconi e ha saputo sfruttare benissimo tutte le sue doti. Dico l’intelligenza di capire che è veramente da stupidi postare un video del genere. Che poi la sa una cosa? Paradossalmente noi frusinati siamo i primi a sapere che Frosinone non è bellissima. Ma facciamo uno sforzo immane per renderla migliore e più accogliente. E paradossalmente ancora ci sentiamo gli unici ad avere diritto di dire che questa città, per alcuni versi, è brutta. Se lo dicono gli altri ci incazziamo. Perché è casa nostra. Che poi lo sa davvero cosa mi fa sorridere? Che lei era qui per giocare una partita di beneficenza. Il che faceva presagire che fosse anche un bravo ragazzo. Mi auguro, invece, che abbia notato quante persone c’erano sugli spalti ad assistere all’evento benefico . Perché noi siamo così. Brutti ma belli e pronti ad aiutare. Se ricapita di qua mi contatti. Le farò fare un giro turistico perché mi piacerebbe farla ricredere. E porti anche la signorina Sorec…. ehm… la Sorge. Con affetto. A presto. Ps: se ora si troverà qualche messaggio sui social non se la prenda con me. Se la prenda con se stesso. ( Siluere)