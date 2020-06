A causa del CoronaVirus in tv sono tornati in replica molti programmi, fra questi anche Ciao Darwin che un paio di mesi fa ha trasmesso in replica (con grande successo) l’edizione dello scorso anno.

Complice dei dati auditel davvero incoraggianti, Canale 5 – terminate le puntate del 2019 – ha trasmesso a rotazione anche quelle dell’edizione precedente che risale al 2016. Ma non è finita qua perché è notizia di oggi che Mediaset ha intenzione di coprire anche luglio e agosto con le repliche di Ciao Darwin, pescando così l’edizione 2010 e forse pure quella del 2007.

Intervistato da La Stampa, Paolo Bonolis ha così commentato:

Non da meno sua moglie, Sonia Bruganelli, via Giornalettismo:

“Meraviglioso vederlo in onda adesso perché vedo in tv Paolo sempre più giovane. A volte anche con look e capelli diversi (sorride, ndr) Che dire? “Ce offrissero almeno una bottiglia di champagne”. Però arriva un momento in cui si dovranno fermare, a mio avviso. E’ un format visionario nato nel 1997. E ai tempi fu proprio Maurizio Costanzo, direttore di rete, che ha spinto per mandarlo in onda. Era l’anno in cui lavoravo in redazione, Paolo l’ho conosciuto in quell’anno, era moderno, avanti. Per argomenti e tematiche. Il punto è questo: l’azienda ha un programma “senza tempo” che funziona e lo manda in onda. Amen. Così però non preservi una tua risorsa, forse tra le più importanti, perché lo sovraesponi. Non è corretto a mio avviso”.