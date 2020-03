Durante la scorsa puntata di Live Non è la d’Urso, Barbara d’Urso – sotto invito di un Matteo Salvini in piena propaganda elettorale – ha recitato l’Eterno Riposo perché “tutte le sere faccio il rosario, non me ne vergogno e sono orgogliosa di dirlo“.

Barbara d’Urso ed il leader della Lega hanno pregato in diretta nazionale per i morti italiani di CoronaVirus e Paolo Bonolis, intervistato da Un Giorno Da Pecora, ha così commentato:

“Francamente non l’ho visto ma me l’ha raccontato mia moglie stamattina. Ha detto ‘Mannaggia la miseria, non sai cosa è successo ieri‘. Secondo me, stanno cercando di soppiantare il Santo Padre. Vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5″.

In un anno Live Non è la d’Urso è passata dal recitare l’Ave Zia Barbara di Pamela Perricciolo all’Eterno Riposo della religione Cristiana.

Ridatemi Pratiful.