Paola Turci, Viva da morire: la data di uscita e la tracklist del nuovo album della cantautrice di L’ultimo ostacolo.

Paola Turci è pronta a lanciare il suo nuovo album di inediti, Viva da morire. Si tratta del quindicesimo album della sua carriera, a due anni di distanza da Il secondo cuore del 2017.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano L’ultimo ostacolo, dunque, Paola è pronta a rituffarsi in una nuova avventura, per celebrare anche i 30 anni della sua vittoria con tra le nuove proposte con il brano Bambini sul palco dell’Ariston. Ecco alcuni dettagli su questo nuovo lavoro.

Paola Turci, Viva da morire: la tracklist

Il nuovo lavoro di Paola Turci è in uscita il 15 marzo 2019. All’interno del disco è presente un duetto con Shade, oltre a brani scritti autori storici come Nek e da altri più giovani come Federica Abbate e Giulia Anania.

PAOLA TURCI

Di seguito la tracklist dell’album:

1 – L’ultimo ostacolo

2 – Le Olimpiadi tutti i giorni (feat. Shade)

3 – Viva da morire

4 – Prima di saltare

5 – L’arte di ricominciare

6 – Non ho mai

7 – Molto di più

8 – La vita copiata in bella

9 – Io l’amore no

10 – Piccola

Alla presentazione del disco era presente anche l’attore Beppe Fiorello, ospite di Paola Turci al Festival di Sanremo. I due si sono conosciuti a Meraviglioso Modugno, un evento dedicato all’indimenticabile cantautore pugliese. Insieme durante la presentazione hanno perciò intonato Dio come ti amo.

Riguardo alla loro esibizione a Sanremo, Paola ha scherzato: “Siamo stati intesi, i Bradley Cooper e Lady Gaga italiani!“.

Paola Turci: Viva da morire

La cantante romana ha quindi annunciato il nuovo singolo, di cui è stato girato anche il video. Si tratta di Viva da morire, brano che dà il titolo all’album e che è stato scritto dal rapper Pula+.

Un pezzo energico, che farà scatenare tutti i suoi fan ai concerti. Dopo la raffinata L’ultimo ostacolo l’artista torna dunque a mostrare la grinta che l’ha sempre contraddistinta. Una delle caratteristiche che le hanno permesso di diventare nel corso degli ultimi anni un vero punto di riferimento per la musica italiana.