Paola Perego, archiviata la quarta edizione di Superbrain – Le Supermenti, oggi pomeriggio è stata ospite a Tv Talk dove ha affrontato anche il tema “La Talpa” a lei molto caro.

Lo scorso dicembre, infatti, ospite in un programma della TV albanese, la conduttrice aveva dichiarato:

“Non è vero che il reality è trash e non mette in risalto i contenuti. Dipende da come tu lo conduci e da che tipo di reality è: il reality è un genere, ma ce ne sono tanti. Quello è uno spaccato di vita, tu puoi farlo virare verso una direzione o verso un’altra. La Talpa non era trash, era un reality bellissimo. Anzi, possiamo venire a rifarlo qui a Tirana perché in Italia non lo vogliono rifare. Facciamo La Talpa io e Kledi a Tirana, è lo show che mi sta più a cuore”.