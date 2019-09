“La cosa che più mi ha ferito sul lavoro è stata essere accusata ingiustamente di sessimo”. E’ un passaggio dell’intervista di Paola Perego a Verissimo. “Mi sentivo di aver subito un’ingiustizia e la paura più grande è che la gente per strada potesse pensare che io fossi sessista, quando io mi sono sempre battuta per donne, anche privatamente. Quello mi ha fatto male umanamente”, ha spiegato. “Da sempre porto avanti la mia battaglia per le donne, anche privatamente. Le sconfitte professionali fanno parte del gioco, ma quelle accuse mi hanno ferito. Ho provato quasi vergogna ad uscire di casa, è stata un’esperienza bruttissima”.

