La Talpa, come svelato da Blog Tv Italiana, tornerà in tv grazie a Magnolia: la società ha infatti acquistato in data 22 maggio 2019 i diritti per rifare il reality show in Italia. Anche TvBlog lo scorso gennaio aveva parlato di queste trattative:

“Come annunciato da Blogo tempo fa, però, La Talpa potrebbe cambiare nome e diventare L’Infiltrato.

Lo storico reality show (che nel corso degli anni è passato da Rai Due ad Italia Uno) è infatti sempre stato prodotto da Triangle, la società di produzione del marito di Lorella Cuccarini, ma da questo autunno dovrebbe passare in mano a Magnolia (società che produce già Pechino Express e L’Isola dei Famosi).

L’idea di Freccero, direttore di Rai Due, secondo quanto scritto da Blogo, sarebbe quella di proporre una sorta di La Talpa (in versione riarrangiata e riadattata al budget Rai) per il prossimo autunno al posto di Pechino Express, a cui sarebbe concesso un anno di pausa dopo sette stagioni consecutive”.

A questo punto la domanda è solo una: chi lo condurrà? La più accreditata sembrerebbe essere Paola Perego, che da mesi sta parlando proprio de La Talpa.

“Non è vero che il reality è trash e non mette in risalto i contenuti – aveva dichiarato Paola Perego alla tv albanese – Dipende da come tu lo conduci e da che tipo di reality è: il reality è un genere, ma ce ne sono tanti. Quello è uno spaccato di vita, tu puoi farlo virare verso una direzione o verso un’altra. La Talpa non era trash, era un reality bellissimo. Anzi, possiamo venire a rifarlo qui a Tirana perché in Italia non lo vogliono rifare. Facciamo La Talpa io e Kledi a Tirana, è lo show che mi sta più a cuore”.

In questi giorni, intervistata dal settimanale Vero Tv, Paola Perego ha (di nuovo) parlato de La Talpa:

“Sarei pronta a rifare La Talpa anche in questo momento. E lo sarebbe anche la mia inviata, Paola Barale. Il programma si basa molto sulla detection. Oggi, con l’esplosione del crime in tutti i settori, la trasmissione sarebbe meravigliosa puntando tutto sul giallo”.

La Perego ha proprio ragione. Macché Amici Vip, dateci La Talpa!