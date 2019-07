Antonella Clerici e Simona Ventura non sono le uniche conduttrici che sembrerebbero essere senza un programma (almeno fino a dicembre), anche Paola Perego, infatti, sembrerebbe essere esclusa dai prossimi Palinsesti Rai.

La conduttrice di Non Disturbare (programma di Rai Uno in onda da questa sera con la seconda edizione), intervistata da Davide Maggio e da Panorama ha parlato de La Talpa, reality che da anni la conduttrice chiede di poter rifare.

A Francesco Canino di Panorama ha confessato che La Talpa sarebbe dovuta tornare su Discovery, ma alla fine è saltato tutto:

“La Talpa? È come la Sora Camilla: tutti la vogliono ma nessuno se la prende. So che Freccero era interessato, poi non so che fine abbia fatto il progetto. Negli ultimi anni ci ho creduto almeno tre volte e con Discovery sembrava fatta: abbiamo fatto i sopralluoghi, le location erano pronte, io avrei richiamato Paola Barale come inviata ma poi è saltato tutto”.

Anche a Mattia Buonocore di Davide Maggio ha parlato del reality e di Paola Barale:

“La Talpa è nata con me, cresciuta con me, la sento molto mia. Di un ritorno su Rai Due con Freccero? Ne ho letto tramite i giornali, perché se ben ricordo lui disse che voleva rifarla. Non lo conosco personalmente e non ho più saputo nulla. Il problema è che me lo continuano a chiedere, sui social, per strada. La prima cosa che mi ha detto Paola Barale: “rifacciamo La Talpa? Io vorrei fare l’inviata”. Le conduttrici ci sono, ora bisogna solo rifarla”.

E – in merito a L’Infiltrato – format simile a La Talpa che sarebbe dovuto sbarcare su Rai Due, dice:

“Se non è La Talpa possono fare giustamente quel che vogliono. Rifare La Talpa senza di me è come se mi rapissero mio figlio. La Talpa è La Talpa, è un game molto particolare con delle sue regole per cui un altro programma sarebbe un’altra cosa. Nell’ambito dei reality, L’Isola e il Grande Fratello non sono uguali pur appartenendo allo stesso genere”.

Ma insomma, possibile che fra Isola dei Famosi, Grande Fratello, Temptation Island ed ora pure Amici Vip, nessuno abbia mai preso davvero in considerazione l’idea di tornare con La Talpa?