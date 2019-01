Paola Perego è al centro di una nuova polemica a causa di Serafina, Jennifer e Assunta. Tre donne dell’est? No, tre mucche.

Le tre adorabili mucche ieri sono state nello studio di SuperBrain (lo show del venerdì sera di Rai Uno), scatenando la protesta di molti animalisti. Una delle prove del programma consisteva infatti nel riconoscere, tra cento mucche, Serafina, Jennifer e Assunta grazie a dei dettagli sulla loro pezzatura.

Al centro della protesta Rosita Celentano, figlia del Molleggiato, a cui Paola ha risposto:

Rai1 passa dal pappagallo di Portobello alle 3 mucche a Superbrain…😱COMPLIMENTONI! Povere bestie! Usate, umiliate, abusate! Rai1 regredisce in nome di che cosa? Per fortuna pagheremo presto tutto il male inferto al Regno Anima-le!!! TERRORIZZATA POVERA BESTIAAAAA!!!!

Ma che dite? Le mucche son felici di esser lì in studio??? Non conoscete limiti di vergogna!!! Disposti a tutto, sempre! #Rai1 #rai1 #mucche #superbrain #vergogna perché non giocate fra esseri (dis)umani e vi contate le vostre di macchie?!? TERRORIZZATAAAAA!!!!!!

— rosita celentano (@rosita17rosita) 25 gennaio 2019