Sono passati 10 anni dal suo trono, ma evidentemente l’interesse nei suoi confronti è ancora alto, visto che diverse mie b!tches mi hanno segnalato nuove foto di Paola Frizziero su Instagram.

L’ex fidanzata di Salvatore Angelucci due sere fa ha festeggiato il compleanno della sorella e alcuni suoi fanclub hanno pubblicato gli scatti sui social.

Ma che fine ha fatto Paola Frizziero?

Nel 2014 l’ex tronista è approdata per un breve periodo su Instagram ed ha dichiarato:

“Se sono sparita è perché ho intrapreso una strada diversa, ho seguito la fede e la mano di Dio, sempre. Alcuni colleghi mi hanno informata di questo Instagram e mi sono iscritta, anche se ancora non ci ho capito una mazza. Ricordatevi della Paola di oggi, non di quella di dieci anni fa. Io ringrazio ogni giorno le persone perché ancora oggi c’è gente che mi abbraccia, mi stima e mi vuole bene, nonostante tutto. Nonostante sono sparita così. Qui voglio condividere i miei pensieri, non il mio passato. Vi chiedo solamente di rispettare la mia privacy. Un bacio a tutti, vostra Paola.”

Paola pare non voglia tornare a far parte del mondo dello spettacolo e sembra che adesso faccia la cassiera in un supermercato.

Foto: Vicolo delle News/Isa e Chia