A distanza di più di 10 anni dal suo trono a Uomini e Donne, Paola Frizziero continua a far notizia nonostante sia sparita volontariamente dalla tv e dal gossip. L’ex tronista che non riuscì a trovare l’amore negli studi di Maria De Filippi (la sua scelta le disse infatti di no) si è sposata oggi in gran segreto con un uomo misterioso.

Le immagini del suo matrimonio stanno rimbalzando in queste ore su Instagram dove sono state condivise da alcuni invitati amici degli sposi.

Qualche anno fa Paola Frizziero ha spiegato perché ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo:

“Se sono sparita è perché ho intrapreso una strada diversa, ho seguito la fede e la mano di Dio, sempre. Alcuni colleghi mi hanno informata di questo Instagram e mi sono iscritta, anche se ancora non ci ho capito una mazza. Ricordatevi della Paola di oggi, non di quella di dieci anni fa. Io ringrazio ogni giorno le persone perché ancora oggi c’è gente che mi abbraccia, mi stima e mi vuole bene, nonostante tutto. Nonostante sono sparita così. Qui voglio condividere i miei pensieri, non il mio passato. Vi chiedo solamente di rispettare la mia privacy. Un bacio a tutti, vostra Paola.”

Ora, Paola, è felicemente una moglie.

Auguri!