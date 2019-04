Paola e Chiara ieri sera sono state fra le ospiti del compleanno di Carlo Mengucci, neo direttore marketing e comunicazione della storica casa di moda Etro.

Mengucci ha soffiato quaranta candeline circondato da numerosi colleghi e amici fra cui Jo Squillo (che si è esibita sulle note di Siamo Donne), Syria, Diletta Leotta, Melissa Satta, Marcelo Burlon ed appunto le già citate Paola e Chiara che a distanza di 6 anni dal loro scioglimento artistico si sono riunite con una performance sulle note di Festival fra lo stupore dei presenti che hanno ovviamente immortalato il tutto.

Paola e Chiara dopo gli ultimi dissapori si sono mostrate di nuovo insieme lo scorso mese in occasione di una colazione milanese.

Non mi stancherò mai di ripeterlo: sarebbero perfette per la giuria della tredicesima edizione di X Factor.

Sky, mi leggi?

Buon compleanno, Carlo!