Era luglio del 2013 quando Paola e Chiara decisero di sciogliersi ufficialmente.

Il loro sodalizio artistico è durato circa 16 anni, ma dopo 8 album di inediti (l’ultimo Giungla) e molte incomprensioni, le sorelle Iezzi avevano deciso di diversi.

In questi ultimi anni loro due sono un po’ sparite dalla circolazione, Paola fa la deejay, Chiara ha tentato la scalata di The Voice Of Italy poi si è buttata sulla scrittura di un romanzo per adolescenti e solo qualche anno fa la mora del duo ha dichiarato a Vanity Fair:

“Siamo adulte, ognuna con una famiglia propria, lei è sposata e non vive in Italia. Ogni tanto ci aggiorniamo, più spesso via mail. Abbiamo condiviso talmente tanto che è arrivato il momento di un naturale distacco. Fino alle medie eravamo super attaccate, poi, prima di riunirci per la musica, le nostre strade si sono divise, ognuna con i suoi amici… Oggi è come allora. C’è la voglia di sperimentare noi stesse per come siamo. Senza più essere una lo specchio dell’altra”.

Oggi le due si sono riviste a Milano, per una colazione.

Sarebbe un sogno vederle insieme in un reality, Paola e Chiara hanno letteralmente cresciuto una generazione di gay.