Ieri sera Paola Di Benedetto ha fatto una live Instagram con il suo fidanzato Federico Rossi. Durante la diretta la vincitrice del Grande Fratello Vip ha anche risposto a Fernanda Lessa che le aveva dato della ‘grassa’.

“Mi avete scritto in tanti ‘hai letto le cose che hanno detto Fernanda e Clizia?’. Cosa devo rispondere? Non mi sembra ci sia troppo da commentare. Io con loro dentro al GF Vip mi sono divertita, le ho rispettate come donne. Per me sono state delle grandi concorrenti. Poi è andata come è andata. Probabilmente non saremmo diventate migliori amiche. Le loro sono chiacchiere. Cosa volete che vi dica? I loro commenti lasciano il tempo che trovano e valgono quello che valgono”.

Il cantante del duo (ancora per poco) Benji e Fede invece ha spiegato come mai non è andato fisicamente al Grande Fratello Vip a fare una sorpresa alla sua ragazza.

“L’hai guardato. Purtroppo c’è stato un mese e mezzo buono di quarantena. Poi sapete cosa? L’idea di andare dopo 1 mese o 2 che non la vedo e non voglio pochi minuti di intimità a livello pubblico. Io avrei voluto vivere con lei del tempo. Poi la vedo, ma poco dopo devo lasciarla? Non mi sarebbe piaciuto. Ragazzi è stato meglio così. Io ho preferito starle vicino con dei videomessaggi o con delle sorpresine, rispetto a che andare in casa per poco tempo. Direi che è andato tutto perfettamente, io non rinnego nulla. A me dispiace vederla adesso solo con una live e non dal vivo, ma meglio di niente”.

Federico Rossi ha anche detto cosa pensa di Zequila.