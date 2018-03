Ieri Cecilia ha commentato la storia tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto e oggi l’ex naufraga in un’intervista rilasciata a Fan Page ha parlato della Rodriguez:

“Temerla? No, non temo il paragone, siamo diverse. E poi, quando lo guardo negli occhi, mi rendo conto che i sentimenti di Francesco verso di lei sono finiti e che ha finalmente il cuore libero”.

Paola ha anche commentato il canna gate e ovviamente ha preso le parti di Monte e della Marcuzzi:

“Capisco Alessia. So che è stata massacrata, che l’hanno perfino chiamata “Pinocchia”, proprio lei che fa il suo lavoro con tutta la trasparenza possibile. Sentirsi dire “Non ne parlo” da una persona che ne ha palesemente approfittato le ha fatto perdere la pazienza. Voglio dire anche che Francesco non lo meritava. È un bravissimo ragazzo al quale è stato rovinato un percorso solo per vendetta. Eva non ha mai digerito la sua nomination.”