Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono detti addio e la vacanza del cantante a Los Angeles non sembrerebbe essere una casualità.

I due si sono fidanzati la scorsa estate ed hanno passato insieme anche le feste di Natale, ma l’arrivo del nuovo anno sembrerebbe essere stato fatale: Paola Di Benedetto ha iniziato a lavorare a Mai Dire Talk della Gialappa’s Band, mentre Federico Rossi si è buttato a capofitto nella musica insieme al compagno Benjamin Mascolo.

Ora il biondino si trova negli Stati Uniti per quella che sembrerebbe essere una vacanza a tutti gli effetti, mentre Paola continua a lavorare per Italia 1. L’ultima volta che sono stati visti pubblicamente insieme risale ad inizio mese, quando la Di Benedetto spense 24 candeline. Era l’8 gennaio.

I due ora hanno pure smesso di seguirsi su Instagram e pare che Paola abbia tolto anche vari like lasciati in passato alle foto di Federico.

