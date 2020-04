Durante la live Instagram tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto, molti follower hanno chiesto ai due ragazzi se avessero nei loro piani il matrimonio. Entrambi hanno fatto delle faccine alla Carmelita d’Urso e la vincitrice del GF Vip ha risposto: “Con calma ragazzi“.

Sui social è iniziato a circolare un rumor secondo il quale in realtà il cantante avrebbe già fatto la proposta all’ex madre natura. In realtà non c’è niente di vero in questo gossip, perché ieri in una diretta sull’account del settimanale Chi, Paola ha detto che per ora lei e Federico stanno pensando solo ad una futura convivenza.

“Se ci sposiamo? Oddio, poi mettiamoci che sono incinta e abbiamo finito no? Ieri nella mia diretta con lui ci dicevano ‘vi sposate?’ e noi abbiamo fatto dell’ironia. No, dai, per il matrimonio non siamo ancora pronti. Siamo innamoratissimi e vogliamo stare insieme, ma il matrimonio per adesso aspetta. Ne parleremo più avanti. Mi piacerebbe parlare di un’ipotetica convivenza, ovviamente quando sarà possibile e prenderemo in considerazione l’idea di vivere insieme. […] Io comunque sono gelosissima di lui, sono tremenda, nomo molto attaccata a Federico”.

Questa povera ragazza è appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e molti fan già la vogliono promessa sposa di Benji e Fede.