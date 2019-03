Paola Caruso ieri sera è stata una delle ospiti di Live – Non è la d’Urso per presentare agli italiani la sua creaturella di sole due settimane, Michelino.

Il piccolo Michele, figlio dell’imprenditore Francesco Caserta, non è stato riconosciuto dal padre che ha lasciato Paola Caruso appena scoperto della gravidanza (la loro storia è diventata una fiction già in odore di David di Donatello; il video potete vederlo premendo qua).

Paola Caruso a Barbara d’Urso ha raccontato l’ultima volta che ha sentito il suo ex Francesco Caserta:

“Il giorno del parto. Mi ha scritto che stava venendo in ospedale. Dopo tre ore mi ha detto: ‘Non vengo, non posso venire’. Francesco ti aspettiamo quando vuoi, se vuoi fare il padre Michelino è qui, non voglio costringere nessuno a fare il padre, ma se vuole farlo siamo qui”.