Raffaella Fico pare abbia una storia con l’ex di Paola Caruso, Francesco Caserta. L’ex Bonas non ha preso bene la notizia.

Paola in un’intervista rilasciata a Spy ha lanciato una shade alla collega ed ha parlato di ‘astinenza di popolarità’.

“Non vedo il mio ex, Francesco Caserta, ufficialmente dallo scorso 31 luglio. L’ho incontrato per caso poco tempo fa, prima di questa storia con la Fico, in un ristorante di sushi a Milano. Era con una ragazza. L’ho supplicato di venire fuori e parlarmi: gli ho detto che non era possibile che non avesse mai visto suo figlio, il nostro Michelino. Mai una volta in cinque mesi da quando è nato. Ma come si fa?.

Lui mi aveva anche promesso che avremmo messo da parte gli avvocati e che sarebbe venuto a trovare suo figlio, e invece… Non è ancora venuto. Mai visto. Non è giusto. Allora tutto è tornato in mano ai legali, vorrà dire che ne discuteremo in tribunale. Che pena, però.

Sì, ho scoperto di Raffaella Fico. Come può, proprio lei, che è una mamma e che ha avuto una marea di problemi con il suo ex, uscire con un ragazzo che non vede suo figlio? Forse pensa di aver fatto il colpaccio? O forse era in astinenza di popolarità? Non posso credere che sia amore”.