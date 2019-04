La scorsa settimana Paola Caruso ha scoperto la verità sulla sua madre biologica a Live Non è la d’Urso. L’ex bonas di Avanti un Altro in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha rivelato di sapere anche l’identità del padre biologico, un calciatore che ha giocato nel Catanzaro tra l’84 e l’85 e che non ha mai avuto altri figli.

«So chi è. So che non ha figli, quando sarà il momento dirò chi è. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara d’Urso per me mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni».

A questo punto pretendo tutta la formazione del Catanzaro 84/85 a Live Non è la d’Urso, poi un bel…

E per finire la Santa di Cologno che punta il faro verde sul padre biologico.

B!tches solo al pensiero…



Tutta Italia è su Wikipedia a spulciare la rosa del Catanzaro 84-85. #noneladurso — Giorgio Gaudio 🇮🇹 (@GiorgioGaudio) 3 aprile 2019

Così, per caso, mi è capitata sotto mano la rosa del Catanzaro Calcio 1984/1985… #noneladurso pic.twitter.com/J0fwGl5LNu — Claudio Fabbri (@fabbriclaudio85) 17 aprile 2019

Ora per forza tutti a guardare la formazione del Catanzaro stagione sportiva 84′-85′ #Noneladurso — Marysol Iannuzzi (@IannuzziMarysol) 3 aprile 2019

Paola Caruso parla delle sue due madri e di come ha scoperto di essere stata adottata.

“Ma solo a 14 anni ho scoperto di essere stata adottata, per me fu uno choc. I miei genitori non mi avevano detto niente, fu una mia amica a rivelarmelo, anche lei era stata adottata e i suoi genitori erano amici dei miei. Evidentemente era venuta a saperlo. Un giorno stavamo litigando e me lo disse: guarda che sei stata adottata come me.