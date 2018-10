Paola Caruso oggi ha letteralmente sbottato su Instagram perché ha scoperto che il suo ex compagno, nonché padre di suo figlio, mentre lei era a Pechino Express ci provava con altre ragazze, fra cui Elena Morali a cui avrebbe detto ‘Sei fi*a, sei sprecata per Scintilla‘.

“Ho scoperto che ci sono uomini così sfigati che per avvicinare qualche tro***tta da due euro pubblicano cose o addirittura di altre persone per far vedere chissà cosa [emoji dei soldi, ndr]. Che poi a chi? Al massimo alla Guardia di Finanza”.

Paola poi ha rincarato la dose parlando di ‘sfratto’ e di ‘torture’:

“Dovrebbe solo vergognarsi di avere abbandonato e sfrattato la donna che ha messo incinta e imparare un po’ di più da persone come il mio fidanzato.

Non ti basta avermi buttato via di casa senza neanche una spiegazione ma torturare una donna in gravidanza, che porta in grembo tuo figlio per giunta, ma che genere di mostro disumano sei”.