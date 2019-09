Due anni fa Paola Barale ha fatto discutere con le sue dichiarazioni su Gianni Sperti. La conduttrice ha dichiarato di non avere un bel ricordo dell’ex marito e del loro matrimonio.

“Ci siamo conosciuti a Buona Domenica. Lui ballava bene ed essendo un uomo molto forte, mi faceva sembrare brava. Abbiamo ballato insieme e, ballando ballando, siamo arrivati al matrimonio che poi è finito. Ero molto innamorata di lui. Non è rimasto molto, ci siamo persi. Dal giorno in cui ci siamo lasciati, ci siamo rivisti solo in tribunale. Non è rimasto un buon ricordo.”

La Barale è tornata a parlare del suo ex al Maurizio Costanzo Show. Pio e Amedeo hanno chiesto a Simona Ventura cosa avessero in comune l’opinionista di Uomini e Donne e l’ex moglie.

“Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti? A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisione senza fare un ca***”.

Paola Barale ha risposto al posto di Super Simo ed ha detto che in comune con Gianni ha la capacità di restare in tv senza saper fare un ca…volo.

“No, le sopracciglia le aveva diverse allora. Te la dico io la risposta, la C. All’epoca non faceva ancora le sopracciglia, non aveva l’estetista.”

Chissà se sarà d’accordo Gianni…