Ospite di Peter Gomez nel programma La Confessione, Paola Barale ha raccontato come è nato il rumor della sua presunta storia con Maria De Filippi. La conduttrice ha poi parlato del suo matrimonio con Gianni Sperti. Paola ha rivelato che alla base del divorzio con il ballerino c’era la voglia di lui di avere un figlio. La Barale infatti non era d’accordo con l’ex marito ed ha aggiunto che non si è mai pentita di non aver avuto dei bambini.

“Se mi manca il fatto di non avere figli? No, altrimenti li avrei fatti. Voglio dire, sono stata fidanzata da 16 a 48 anni, con persone diverse. Non mancava la materia prima. Quindi no, non mi mancano i figli. Un po’ è un atto di poco coraggio, a me spaventerebbe molto mettere al mondo dei figli. Io sono molto apprensiva. Quindi è stato un atto di poco coraggio. La fine del mio matrimonio? Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità, come il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre. Sono dell’idea che i bambini si fanno quando c’è stabilità. Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato”.

Due anni fa Paola Barale ha anche raccontato come ha conosciuto Gianni Sperti.

“Ci siamo conosciuti a Buona Domenica. Lui ballava bene ed essendo un uomo molto forte, mi faceva sembrare brava. Abbiamo ballato insieme e, ballando ballando, siamo arrivati al matrimonio che poi è finito. Ero molto innamorata di lui. Non è rimasto molto, ci siamo persi. Dal giorno in cui ci siamo lasciati, ci siamo rivisti solo in tribunale. Non è rimasto un buon ricordo”.

