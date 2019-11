Paola Barale è stata ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te su Rai Uno. Il giornalista parlando dell’ex di Raz Degan ha tirato fuori la parola “fluidità sessuale”. Paola però ha detto che non ama distinguere o etichettarsi (pure lei).

“Non amo distinguere. Ognuno fa quello che vuole nella vita. La nostra società ci ha inculcato che dobbiamo scegliere per forza una strada o un’altra. Detto questo ci sono già state parecchie voci su di me e non erano vere.

Io non sono una di quelle persone che dice basta che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli. Per me meno se ne parla meglio sto. Sembra una contraddizione ma io non sono così esibizionista.

L’amore? Sono molto delusa e la cosa che mi spiace è che ho perso tutta la mia parte più romantica. Io sono sempre stata una persona che ama stare in coppia, anche perché avendo l’esempio della mia famiglia (i miei stanno insieme da 58 anni), molto unita”.