Anche un Predator ( aereo senza pilota) dell’Aeronautica militare di Amendola, è a disposizione da questa mattina per partecipare alle ricerche della pantera nera che dal 15 gennaio si aggira nelle campagne del Foggiano. Il felino sarebbe stato avvistato per l’ultima volta in località Santannea in agro di San Nicandro Garganico, ma attualmente non si avrebbe alcuna conferma.

Pantera in libertà, nuovo avvistamento nel Foggiano: “Mamma mia, che zampone” in riproduzione….

“Ho inviato in quella zona 15 tra uomini e tecnici del servizio veterinario dell’Asl di Foggia – ha detto il dirigente Luigi Urbano – ma non abbiamo trovato orme o segni del passaggio dell’animale”. Intanto proprio in quella zona era giunta agli inquirenti la segnalazione di un animale, un cane maremmano predato dal felino.

La pantera nera nelle campagne del Foggiano: i contadini filmano un animale tra gli alberi in riproduzione….

“Anche in questo caso – precisa Urbano – non abbiamo trovato alcun riscontro”. Al contrario il felino ha lasciato impronte ben chiare sul terreno in località Boschetto, ad Apricena. “Abbiamo ritrovato nuove orme e, dopo aver misurato la distanza tra le zampe anteriori e quello posteriori, abbiamo avuto la certezza che si tratti di una pantera e non di un animale qualunque – ammette Urbano. E sebbene i veterinari della Asl non hanno più alcun dubbio sulla presenza del felino nel Foggiano, a San Severo c’è anche chi è assolutamente convinto che si tratti di un cane corso.

Ad Apricena intanto è stata spostata una delle gabbie inizialmente posizionate in in via Castelnuovo a San Severo, zona del primo avvistamento. All’interno è stato messo del cibo nella speranza che il felino, ormai affamato, possa entravi e rimanere così intrappolato all’interno.





