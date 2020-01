Ancora nessuna traccia della pantera che da mercoledì 15 gennaio starebbe girovagando indisturbata nelle campagne di San Severo, nel Foggiano. Oggi ci sarebbero stati tre nuovi avvistamenti del felino sempre nelle vicinanze della fabbrica di fuochi d’artificio in via Castelnuovo, lì dove un operaio l’ha notata per la prima volta.

Da sabato scorso 18 gennaio, le ricerche vengo effettuate anche dall’alto con l’utilizzo di un drone dotato telecamera termica capace di rilevare la presenza di esseri umani. In mattinata in prefettura a Foggia si è tenuta una riunione con i membri della task force che coordina le ricerche.

La pantera nera nelle campagne del Foggiano: i contadini filmano un animale tra gli alberi

Il gruppo è costituito dai: carabinieri forestali, gli agenti della polizia e vigili urbani, più tecnici del servizio veterinario della Asl di Foggia, dotati di fucili caricati con dell’anestetico. Oltre alle due gabbie-trappola (con all’interno del cibo), posizionate nelle immediate vicinanze della fabbrica di fuochi pirici, nei prossimi giorni ne verranno installate altre tre sempre nella stessa zona.

Intanto, però, in città è sempre più psicosi da pantera: è un continuo susseguirsi di segnalazioni molte delle quali rivelatesi false; eppure c’è chi sostiene di averla vista aggirarsi finanche nella vicina città di Apricena, ma al momento non c’è alcun riscontro.





