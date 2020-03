I sintomi: tic e ossessioni

PRIMA non c’erano problemi e Giacomo, 12 anni, stava bene. Ma tutto è cambiato in pochi istanti per lui e la sua famiglia. Anche Francesco, 10 anni e mezzo, nel giro di pochi è finito in ospedale perché non riusciva più a oltrepassare le porte delle stanze della sua casa e Alberto, 17 anni, che un giorno ha preso a pugni la madre senza neppure rendersene conto. Storie vere di bambini e ragazzi affetti da una malattia difficile da capire eda diagnosticare. Si tratta di, acronimo di Pediatric autoimmune europsychiatric disorder associated with streptococcal infection, che racchiude un insieme di sintomi della sfera psichiatrica ad esordio improvviso (tic, disturbi ossessivo-compulsivi) nei bambini associati a un’infezione da streptococco beta-emolitico di gruppo A o altre infezioni autoimmuni. Alle vite di questi ragazzi e a questa malattia, su cui la comunità scientifica non ha ancora una posizione condivisa è dedicato il libro “Piccole vite sospese. La sindrome Pandas tra evidenze scientifiche e storie personali” (Carocci editore) scritto da Cinthia Caruso, giornalista e responsabile della comunicazione della Società italiana di pediatria (Sip).mL’ipotesi su cui si basa la definizione di questa malattia è che in alcuni bambini colpiti da Streptococco Beta Emolitico di gruppo A si attiverebbe una reazione immunitaria sbagliata per cui gli anticorpi invece di attaccare batteri dello streptococco attaccherebbero il sistema nervoso centrale (encefalo principalmente). Le cause del perché ciò avvenga non sono note. L’esordio avviene in pochi giorni ed è concomitante con una faringite o una flogosi delle alte vie respiratorie.

La patologia si manifesta con tic (ammiccamento degli occhi, movimento delle mani, ruotare i pollici) associati o meno a disturbi ossessivi compulsivi e in alcuni casi a disturbi dell’alimentazione fino all’anoressia e iperattività. “Il concetto di Pandas – spiega l’autrice – si è evoluto negli ultimi anni e oggi più correttamente bisognerebbe parlare di Pandas-Pans (Pediatric acute neuropsychiatric disorders), in quanto si è fatta strada l’ipotesi che non soltanto le infezioni da streptococco ma anche altri eventi infettivi possano provocare disordini neuropsichiatrici. Sono stati chiamati in causa diversi agenti infettivi come herpes, clamidia, mycoplasma”.

Malattia ‘orfana’ di diagnosi e cura

Non esiste un test diagnostico che consenta di identificare la malattia che è poco conosciuta anche tra gli stessi operatori sanitari. Inoltre, i sintomi somigliano a quelli di altre malattie della sfera neuropsichiatrica (per esempio, la Sindrome di Tourette) e quindi è più difficile riconoscerla. “Per questo – si sottolinea nel libro – non pochi bambini vengono indirizzati verso percorsi di cura neuropsichiatrici (psicofarmaci) che spesso non approdano a nulla o peggio questi bambini vengono etichettati e trattati a vita come malati mentali”. Oltre che di un test diagnostico la Pandas è orfana anche di studi su larga scala che ne confermino le caratteristiche cliniche e ciò rappresenta il principale ostacolo al riconoscimento della malattia da parte del Sistema Sanitario Nazionale anche perché non è possibile stimarne l’incidenza nella popolazione pediatrica.



L’importanza delle storie

In una malattia così complicata, un punto di vista importante sono le testimonianze su cui ruota appunto il libro che si apre raccontando un aneddoto importante della vita di Chiara, la mamma di Giacomo, un’italo-americana che a metà degli anni ’80 lavorava a Pasadena con un gruppo di scienziati della Nasa. Seguiva la missione nello spazio della sonda Voyager 2 che per la prima volta raggiunse e sorvolò Urano. Il compito di Chiara era costruire algoritmi per esplorare pianeti. Ma gli scienziati scoprono qualcosa di inaspettato: contrariamente alle loro previsioni Urano non si muove attorno al sole come gli altri pianeti del sistema solare, ma fa delle strane capriole.



Sgretolare le convinzioni per comprendere la malattia

All’inizio sospettano che vi sia un errore nell’algoritmo, man mano che passano le ore e i giorni devono però prendere atto che a essere sbagliato era il loro modello di pensiero. Avevano ragionato per analogia con gli altri pianeti del sistema solare. E avevano sbagliato. “Questo episodio – racconta Cinthia Caruso – segna la vita di Chiara perché le fa toccare con mano come si sgretola un paradigma scientifico, una convinzione che mai nessuno aveva messo in discussione”. Ventotto anni dopo, pensando alla lezione di Urano, Chiara salverà suo figlio dagli psicofarmaci. Quando il suo bambino, sino a quel momento normale, all’improvviso “impazzirà”, lei andando contro le convinzioni dei medici che avevano diagnosticato una malattia mentale, riuscirà a scoprire la vera patologia di suo figlio, cioè la Pandas-Pans.