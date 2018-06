– Un indizio sul prossimo allenatore del Real Madrid arriva da Murcia, a 400 chilometri di distanza dalla casa dei blancos. Víctor Gálvez, presidente del Murcia – terza divisione spagnola – in conferenza ha specificato che “Guti non sarà il nostro prossimo allenatore perché andrà al Real”. Una chiamata rifiutata, secondo quanto dice Gálvez, proprio per accettare il posto lasciato vuoto da Zidane.

Guti, con l’ex Inter Santiago Solari, è uno dei nomi che circolano attorno alla panchina del Real, in caso la dirigenza decida di voler affidare la squadra a un ex giocatore dei blancos. “Guti – ha continuato Gálvez – mi ha chiamato e mi ha ringraziato per l’interesse. Peccato che Zidane non abbia fatto la sua scelta un paio di giorni dopo”.