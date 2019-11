“Mi sono molto emozionato, grazie Mara. Mi avevano avvisato che venire qui da te poteva significare anche spendere qualche lacrimuccia, che non fa mai male, nella vita. Grazie”. Ospite a ‘Domenica In’, Giorgio Panariello è stato protagonista di un momento di grande commozione, e ha ringraziato in lacrime Mara Venier -altrettanto commossa- dopo aver rivisto il monologo di qualche tempo fa, con il quale si rivolgeva al padre mai conosciuto. “Non ho mai saputo chi fosse mio padre -ha detto il comico toscano- vedevo mia madre solo nelle grandi occasioni, ma non ho alcun rancore. I miei nonni sono stati talmente genitori che non mi hanno mai fatto sentire la mancanza dell’affetto familiare, perché io due genitori li avevo”.

