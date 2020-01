Panariello Conti Pieraccioni

Annunciate le due ultime tappe de “Il Tour” con Panariello Conti Pieraccioni. E per l’occasione sono previste anche le riprese televisive. Sarà, questo, un congedo in grande stile per il trio, il cui show ha raccolto applausi in tutta l’Italia.

Panariello Conti Pieraccioni – Tour teatrale